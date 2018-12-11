İyi Parti’nin küfürbaz vekili

TBMM'de bütçe görüşmelerine eleştiriye tahammül edemeyen İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün ekranlara da yansıyan küfürü damgasını vurdu. AK Parti adına konuşma yapan Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, Meral Akşener'e yönelik eleştirilerine Öztürk, küfürle karşılık verdi. Bunun üzerine Genel Kurul bir anda karıştı. Öztürk'e 2 birleşime katılmama cezası verildi.
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