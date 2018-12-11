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’nin küfürbaz vekili

İyi Parti’nin küfürbaz vekili
TBMM'de bütçe görüşmelerine eleştiriye tahammül edemeyen Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün ekranlara da yansıyan küfürü damgasını vurdu. AK Parti adına konuşma yapan Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, 'e yönelik eleştirilerine Öztürk, küfürle karşılık verdi. Bunun üzerine Genel Kurul bir anda karıştı. Öztürk'e 2 birleşime katılmama cezası verildi.
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