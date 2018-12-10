CHP'li Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kontenjanından İş Bankası yönetimine atadığı 4 Yönetim Kurulu üyesinden biriydi. Kılıçdaroğlu'nun 2015 genel seçimlerinde milletvekili listesine almadığı Sarı'yı geçim sıkıntısı çektiği gerekçesiyle İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atadığı öğrenildi. İş Bankası'ndan yıllık 1 milyon lira civarında huzur hakkı alan Sarı'ya makam arabası, Ankara ve İstabul'da makam odası tahsis edildi. Ekonomik olarak rahatlayan Sarı, bir süre sonra kendisini İş Bankası yönetimine atayan Kılıçdaroğlu'na isyan etti. Genel başkan adaylığı için nabız yoklayan Sarı, CHP'nin son kurultayında PM'nin yedek üyeliğine seçildi. CHP'de istifalar nedeniyle boşalan PM'ye yedekten giren Sarı'nın aynı zamanda İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olması partiyi gerdi.
SÖZ DİNLEMİYOR
Kılıçdaroğlu'nun Sarı'ya "Bankadan istifa etmeden PM toplantılarına katılma" mesajı yolladığı ancak sözünü dinletemediği belirlendi. Sarı'nın Ocak ayında dağıtılacak 1 milyonluk huzur hakkını almadan bankadan istifa etmeyeceği ve CHP liderinin telefonlarına bile çıkmadığı iddia edildi. Sarı'nın tepkilere rağmen milyonluk huzur hakkını almadan istifa etmemesi partilileri isyan ettirdi.
ANKARA BULUŞMASI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta içinde Ankara adaylığı için Mansur Yavaş ile görüşeceği iddia ediliyor.
ZAFER ŞAHİN
SÖZ DİNLEMİYOR
Kılıçdaroğlu'nun Sarı'ya "Bankadan istifa etmeden PM toplantılarına katılma" mesajı yolladığı ancak sözünü dinletemediği belirlendi. Sarı'nın Ocak ayında dağıtılacak 1 milyonluk huzur hakkını almadan bankadan istifa etmeyeceği ve CHP liderinin telefonlarına bile çıkmadığı iddia edildi. Sarı'nın tepkilere rağmen milyonluk huzur hakkını almadan istifa etmemesi partilileri isyan ettirdi.
ANKARA BULUŞMASI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta içinde Ankara adaylığı için Mansur Yavaş ile görüşeceği iddia ediliyor.
ZAFER ŞAHİN
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