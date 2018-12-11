Başkan Erdoğan: İkiyüzlü Avrupa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
'DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDINIZ'
"Gezi'de insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Dünyadaki hiçbir yazılı ve görsel medyada Fransa'daki hadiseleri izlemedik. Hollanda'yı, Brüksel'i izlemedik. Neredesiniz? Ama Gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye, burası Türkiye olduğu için. Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın, yayınlayın. Yayınlamadılar. Niye? Dürüst değiller, samimi değiller. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer, asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Myanmar'da insanlığı yıkıntılar altında bırakanlardır. Hiçbir fiyakalı söz, hiçbir parıltılı söylem, hiçbir şaşaalı hayat biçimi, batının insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez. Avrupa ve Amerika için söylenecek söz, medeniyet makyajının aktığı ve altındaki gerçek yüzlerin ortaya çıkmaya başladığıdır." Bu arada Erdoğan yerel seçimlerle ilgili olarak da "31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız. Bunun için çok gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.
ÖDÜLLER USTALARIN
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini belirledi. Tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar ödüle layık görüldü. Vefa ödülü sahibi ise Mehmet Akif Ersoy oldu.
'DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDINIZ'
"Gezi'de insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Dünyadaki hiçbir yazılı ve görsel medyada Fransa'daki hadiseleri izlemedik. Hollanda'yı, Brüksel'i izlemedik. Neredesiniz? Ama Gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye, burası Türkiye olduğu için. Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın, yayınlayın. Yayınlamadılar. Niye? Dürüst değiller, samimi değiller. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer, asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Myanmar'da insanlığı yıkıntılar altında bırakanlardır. Hiçbir fiyakalı söz, hiçbir parıltılı söylem, hiçbir şaşaalı hayat biçimi, batının insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez. Avrupa ve Amerika için söylenecek söz, medeniyet makyajının aktığı ve altındaki gerçek yüzlerin ortaya çıkmaya başladığıdır." Bu arada Erdoğan yerel seçimlerle ilgili olarak da "31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız. Bunun için çok gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.
ÖDÜLLER USTALARIN
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini belirledi. Tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar ödüle layık görüldü. Vefa ödülü sahibi ise Mehmet Akif Ersoy oldu.
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