Tepkiler büyüyor

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik ittifak hesabı yapan CHP ve İyi Parti arasındaki temaslar uzadı. Bu durum partilileri kızdırdı. Parti tabanı ve il örgütleri, yönetime 'adayların belirlenmesinde geç kalındığı' yönünde eleştiriler yöneltmeye başladı. İttifak konusunda son sözü de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener söyleyecek.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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