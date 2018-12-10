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Tepkiler büyüyor

Tepkiler büyüyor
Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik ittifak hesabı yapan CHP ve İyi Parti arasındaki temaslar uzadı. Bu durum partilileri kızdırdı. Parti tabanı ve il örgütleri, yönetime 'adayların belirlenmesinde geç kalındığı' yönünde eleştiriler yöneltmeye başladı. İttifak konusunda son sözü de lideri ve lideri söyleyecek.


EVRİN GÜVENDİK


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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