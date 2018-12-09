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Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gizli görüşmenin perde arkasında ne var?

09 Aralık 2018, Pazar

Muhalefette ittifak düğümü henüz çözülemedi. Gözler liderlerin yapacağı görüşmeye çevrilmişken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizlice bir araya geldikleri iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Görüşmenin perde arkasında 'Yapılması planlanan ittifakta pürüz mü var?" sorularını akıllara getirdi. İşte detaylar...


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