Akşam'ın haberine göre, CHP'de İstanbul krizi büyüyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarı üzerine çalışmalara başladı. İmamoğlu ilk olarak İstanbul'daki 14 belediye başkanıyla görüştü. Ardından kendilerine yakın 15 ilçe başkanıyla bir toplantı daha yapıldı. Bu toplantıya İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve il yöneticileri de davet edildi. Ancak Kafatancıoğlu tepki göstererek katılmadı. Bu kez de davet edilmeyen ilçe başkanları isyan bayrağı çekti. Bunun üzerine ikinci bir toplantı yapıldı. Kaftancıoğlu ikinci toplantıya da katılmadı.

İMAMOĞLU'NU KİM İŞARET ETTİ ?

CHP'nin önemli bir ismi, İmamoğlu'yla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu: "İstanbul'da sadece kendi ilçesinde bilinen bir başkanın ısrarla İstanbul'a aday gösterilmesinin arkasında ilginç bağlantılar var. Beylikdüzü'nde Kıbrıslı Türklerin öldürülmesinde önemli rol oynayan Başpiskopos Makarios heykeli yapıldı. Heykelin açılışını bizzat Kemal Bey yaptı! Sonra Papandreu Beylikdüzü'nü ziyaret etti. Son olarak bazı büyük holding patronları 'İmamoğlu'nu aday göster' mesajı yolladı."

İMAMOĞLU ŞİMDİDEN ADAY GİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li 13 belediye başkanı ve 39 ilçe başkanıyla toplantı yapması, adaylığının kesinleştiği yorumlarına neden olmuştu.

İSME ÖZEL ANKET PLANI

Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul için yaptırdığı anketlerde eski il başkanı Gürsel Tekin açık ara birinci çıktı. İlk önce Muharrem İnce'nin de olduğu bir anket yapıldı. İnce birinci Tekin ise ikinci oldu. Bunun üzerine İnce'nin olmadığı bir anket daha yapıldı. Bu defa da Tekin bu anketten büyük bir farkla birinci çıktı. Anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun isminin bir türlü çıkmaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu defa sadece İmamoğlu için bir anket yaptıracağı iddia edildi. Gürsel Tekin'in ise tabanın kendisine istemesine rağmen PM'nin İmamoğlu'nda ısrarcı olmasına tepki gösterdiği biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nu açıklamasıyla birlikte CHP'de taşların yerinden oynayacağı konuşuluyor.

Kaftancıoğlu'nun adayı belli

İmamoğlu ismine sıcak bakmayan Kaftancıoğlu'nun kafasında başka bir aday var. "Müteahhit aday istemiyoruz" çıkışı yapan Kaftancıoğlu, İstanbul'a kendisi gibi 10 Aralık Hareketi'nin önemli ismi Oğuz Kaan Salıcı'yı düşünüyor. Kaftancıoğlu Kadıköy, Beşiktaş, Kartal, Avcılar gibi ilçelerde belirleyici olmak istiyor. Kılıçdaroğlu için "Bir kasa içindeki tek çürük domatesi bulup yardımcı yapar" diyen Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilecek olmasının arkasında Salıcı ve Kaftancıoğlu'nun olduğu ileri sürüldü. Kaftancıoğlu, Ankara'ya "Kartal'ı kaybediyoruz. Öz aday olursa Kartal'ı elimizde tutuyoruz" deyince Kılıçdaroğlu'nun yumuşadığı öğrenildi.

SKANDALLARIN İSMİ İMAMOĞLU

Şehitlerimizin olduğu günlerde belediye konserlerini iptal etmeyip saygısızlık yapan, 15 Temmuz alçak darbe girişiminin sembol isimlerinden şehidimiz Halisdemir'in adının caddeye verilmesi teklifini reddeden İmamoğlu'nun adamlarıyla birlikte Gürpınar Karakolunu basıp polise hakaretler yağdırdığı, adamlarının polislerimize 'Satılmış köpekler' dediği ve düelloya davet ettiği iddia edilmişti.