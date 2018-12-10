Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.12.2018 10:20
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 10:50

Şişli'de dehşet dakikaları! Lüks araçtan inen karı koca...

Şişli’de meydana gelen olayda kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen cip sürücüsü eşiyle birlikte yol kavgası yaşadığı motosiklet sürücüsüne saldırıda bulundu. Araçtan inerek motosiklete tekmeler savuran karı kocanın o anları motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Aralık Perşembe günü Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen 34 GK 3391 plakalı cip sürücüsü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Çöne idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpma sonrası ismi öğrenilemeyen cip sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Şişli'de dehşet dakikaları! Lüks araçtan inen karı koca...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar