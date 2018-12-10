Adana'da sevgilisinin feryadı yürekleri dağlamıştı! Şampiyon Cem'in son dansı ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.
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