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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 12:20

Adana'da sevgilisinin feryadı yürekleri dağlamıştı! Şampiyon Cem'in son dansı ortaya çıktı!

Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in son dans görüntüleri ortaya çıktı. Dün nişanlısının cenazesini morg önünde beklerken "Buz gibi olmuş, benim aşkım ölmedi neden buz gibi yere koymuşlar" diye ağıt yakan Melisa Sahra Katılmış'ın Cem Demir'in kazağını omzunda taşıdığı görüldü.

Şampiyon Cemin son dansı ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

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