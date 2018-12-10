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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 12:17

Pendik'te özel harekat destekli torbacı operasyonu

Pendik'te özel harekat polisinin desteğiyle 'torbacı' operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ertuğrul Gazi Mahallesinde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı yönünde ihbar aldı.

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