Pendik'te özel harekat destekli torbacı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ertuğrul Gazi Mahallesinde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı yönünde ihbar aldı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ertuğrul Gazi Mahallesinde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı yönünde ihbar aldı.
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