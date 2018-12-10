Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında flaş açıklama
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinin soruşturması ile ilgili Suudi yetkililerin Türkiye'nin istekleri karşısında sessiz kaldığını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.