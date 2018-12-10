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  • 10.12.2018 11:02

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cinayeti hakkında flaş açıklama

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başkonsolosluğu'nda öldürülen cinayetinin soruşturması ile ilgili Suudi yetkililerin Türkiye'nin istekleri karşısında sessiz kaldığını açıkladı.

Bakanlıktan Kaşıkçı cinayeti hakkında flaş açıklama
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