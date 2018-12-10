Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in son dans görüntüleri ortaya çıktı. Dün nişanlısının cenazesini morg önünde beklerken "Buz gibi olmuş, benim aşkım ölmedi neden buz gibi yere koymuşlar" diye ağıt yakan Melisa Sahra Katılmış'ın Cem Demir'in kazağını omzunda taşıdığı görüldü.
Şampiyon Cem'in son dansı ortaya çıktı! ‘Benim aşkım ölmedi…’10 Aralık 2018, Pazartesi
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