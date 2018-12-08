Başkan Erdoğan AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday gösterdiği 74 belediye başkanının ismini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de İzmir ve Ankara'nın belediye başkan adaylarının isimlerini açıklamıştı. Peki 2019 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?2019 AK Parti İstanbul belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...