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  • Son Güncelleme: 08.12.2018 12:50

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Başkan perşembe günü AK Parti'nin 14 belediye başkan adayını daha açıkladı. Böylelikle AK Parti'nin 74 başkan adayının da ismi belli oldu. İstanbul'da adayın ne zaman açıklanacağı merak edilirken, adayın kim olacağı da en çok aranılanlar arasında. Peki, İstanbul'un adayı kim olacak?

Başkan Erdoğan AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday gösterdiği 74 belediye başkanının ismini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de İzmir ve Ankara'nın belediye başkan adaylarının isimlerini açıklamıştı. Peki 2019 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?2019 AK Parti İstanbul belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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