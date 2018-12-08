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  • 08.12.2018 12:45

Erdoğan'ın telefon görüşmesi sosyal medyada!

, kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla aradı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Twitter hesabından, 'ın kendisine mektup yazan üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesini içeren bir video paylaştı. Üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu, İstanbul'da bir program çıkışında Erdoğan'a mektup iletmek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu görünce arabayı durdurup Aylin İbrahimağaoğlu ile kısa bir süre sohbet etti ve mektupları aldı. Arabada mektupları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aylin İbrahimağaoğlu'nu telefonla arayarak mektupta yazılanların detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

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