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  • Son Güncelleme: 07.12.2018 13:08

Son dakika: Büyükelçi Karlov cinayetinde flaş gelişme!

Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek.

Büyükelçi Karlov cinayetinde flaş gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek.

Ayrıntılar gelecek...

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