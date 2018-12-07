Son dakika: Büyükelçi Karlov cinayetinde flaş gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek.
Ayrıntılar gelecek...
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek.
Ayrıntılar gelecek...
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