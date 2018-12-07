Başkan Erdoğan'dan flaş Cumhur İttifakı açıklaması

Başkan Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ittifak görüşmeleri hakkında "Biz bu cumhur ittifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız." dedi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada birbirimize karşı olan dayanışmamız, birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz ve bunu da tabi kıskanan bazı oluşumlar var.

Bunların içerisinde her an değişik bir çok şeyler olabilir.

Bunun başında ana muhalefet var, dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var, bütün bunları anlamamak için sebep yok. Çok açık net her şey ortada. Biz bu cumhur ittifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız.

Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, belki de bu hafta içinde bir araya gelebiliriz. Kendilerinin de durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. Önümüzde tabi ayrıca zaman var.

Şu anda 74 belediyemizi açıkladık. Kalanları da şu anda ittifakımızın yaptığı çalışmaya göre açıklayacağız.

ASKERLİK KISALACAK MI?

Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.

MİT MÜSTEŞARI FİDAN'IN ABD'DE SUNUM YAPTIĞI İDDİASI

Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabi ki MİT Başkanımız oradan Kanada'ya gitti. Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını; bundan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım.