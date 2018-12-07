CHP'li Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Meclisi'nde partilileri ile sorun yaşamaya devam ediyor. Taşdelen kendisine muhalif olan grubun öncüsü olarak gördüğü CHP'li Meclis Üyesi Adem Bilen'e sırası gelmesine rağmen her meclis üyesine verilen belediye şirketi yönetim kurulu üyeliğini vermedi. Alper Taşdelen'in kendisini eleştiren tüm partililerle düşman olduğunu belirten Bilen, " Birçok partili arkadaşımız Alper Taşdelen ile ters düşmüş durumda… Çankaya Belediye Meclisi'ndeki her meclis üyesine sırayla verilen şirket yönetim kurulu üyeliğinde sıra bana gelmişti. Sayın Taşdelen sırf kendisine muhalif olduğum için benim yerime kendi yandaşlarını şirketlere yönetim kurulu üyesi yaptı" ifadelerini kullandı.

5 BİN 500 TL MAAŞ

Adem Bilen, "Bu şirket yönetimine giren kişilere hiç işe gitmeden ayda yaklaşık 5 bin 500 TL maaş veriliyor. Ben belediye şirketi yönetimine girmek istemiyorum. İş adamıyım… Oradan gelecek paraya da ihtiyacım yok. Benim zoruma giden Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile adalet yürüyüşüne katılan bir belediye başkanın kendi belediyesinde hem de kendi partilisine adaletsiz davranması… Ben bu adaletsizlik karşısında susamam… Biliyorum bu açıklamadan sonra belki de partiden ihraç edileceğim. Zaten Mansur Yavaş kontenjanından meclis üyesi seçildiğim için 5 yıldır faşist olarak nitelendiriliyorum" şeklinde konuştu.

TERCÜMAN OLDUM

Taşdelen'in belediye şirketlerini çiftlik gibi kullandığını söyleyen Bilen, "Alper Taşdelen belediye şirketlerini kendi siyasi çıkarları için kullanıyor. Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Yaşar Seyman, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in eşi ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un eşi gibi çeşitli isimler Çankaya Belediyesi ile herhangi bir bağı olmadan buradan maaş alıyor. Eminim bu açıklamalarımla Çankaya Belediye Meclisi'ndeki pek çok CHP'li arkadaşımın duygularına tercüman oluyorum. " dedi.

Sabah