Yurt dışındaki üniversite ve programının Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tanındığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"nin e-Devlet üzerinden verilmeye başlanmasıyla elden belge alanların sayısı yüzde 92 oranında azaldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre YÖK tarafından yurt dışındaki üniversite ve programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun onaylandığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"nin, e-Devlet sistemi üzerinden verilmeye başlanmasıyla belgeyi elden almak için başvuranların sayısında büyük düşüş yaşandı.

Daha önce belgeyi elden almak için YÖK'e günlük ortalama 75 kişi başvuru yaparken, hizmetin e-Devlet üzerinden sağlanmasıyla bu sayı yüzde 92 azalarak 6'ya düştü.

Yıllık yaklaşık 27 bin öğrencinin başvuru yaptığı belgeyi, hizmetin kullanıma sunulduğu 27 Ekim'den bugüne kadar e-devlet sistemi üzerinden 3 bin 200'den fazla kişi aldı. YÖK'ten elden alınan belge sayısı ise 250 oldu.

MALİYET VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANDI

Belgenin e-Devlet üzerinden alınabilmesi hem yurt dışı hem de yurt içindeki öğrencilerin bulundukları yerden işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan tanıdı.

Belgeyi e-Devlet sistemi üzerinden alacaklardan, ıslak imzalı başvuru dilekçesi ve ücret de talep edilmiyor. Uygulama, hem YÖK hem de başvuru sahipleri açısından maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilerin, "Yurt Dışı Diploma Denklik Belgesi" alabilmesi için mezun oldukları üniversite ve programının YÖK tarafından tanındığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"ne sahip olmaları gerekiyor.