Tezcan’ın çiftliği

CHP'nin 2 numaralı ismi Bülent Tezcan ile ilgili parti içinden yükselen eleştirilere her gün bir yenisi ekleniyor. TAKVİM'e konuşan bir CHP Parti Meclisi (PM) üyesi, Tezcan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonra CHP'nin başına geçme planları yaptığını söyledi. PM Üyesi CHP'lileri şoke edecek şu iddialarda bulundu:
KEMAL BEY'İN PASİFLİĞİ
Maalesef bizim genel başkanımızda liderlik vasfı yok. Zaten bu yüzden ipleri tamamen Tezcan'a bırakmış durumda. O da Kemal Bey'in pasifliğinden yararlanarak parti içi iktidar hırsı ve anlaşılmaz kiniyle CHP'yi bitirecek adımlar atıyor. Partiye yıllarını vermiş insanları sırf kendisine biat etmediği için liste dışında bıraktı. Partide resmen tek adamlık modeline geçildi. 24 Haziran'dan sonra CHP'de değişim kaçınılmaz.
KARISINI BANKAMATİK YAPTI
Tezcan sadece milletvekili grubunda değil CHP'li belediyeler üzerinde de kesin hakimiyet kurdu. Avukat eşi Süheyla Demir Tezcan'ı CHP'li Çankaya Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak yerleştirdi. Eşi devlet memurluğunu aldıktan sonra belediyenin önünden bile geçmedi. Bankamatik memur olarak maaşını tıkır tıkır alıyor.
NEDEN TOPUĞUNDAN VURULDU
Seçim bölgesi Aydın'da ve Kuşadası'nda iş takipçiliği yaptığına dair iddialar Ankara'ya kadar ulaştı. 2016 yılında Aydın'da neden topuğundan vurulduğuna dair kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapamadı.
GÖZÜ GENEL BAŞKANLIKTA
Tezcan'ın tek amacı CHP'nin başına geçmek. Şu anda delege, milletvekili grubu ve belediyeler üzerinde hatırı sayılır bir güce ulaştı. Görecekseniz ilk kurultayda aday olacak. Kemal Bey de yorulduğunu gerekçe göstererek Tezcan lehine çekilecek.
İNCE'Yİ BİTİRME PLANI
Muharrem İnce'yi tasfiye etmek için Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. 2014 yerel seçimlerinde Mustafa Sarıgül'ü İstanbul adayı yaparak nasıl tasfiye ettilerse İnce'ye de aynı tarifeyi uygulayacaklar. İlk adımı milletvekili listesinde ekibini çizerek attılar. İnce'nin kampanyasına en küçük bir destekte bulunmuyorlar. Bırakın Cumhurbaşkanı seçilmesini, yüzde 20'nin üzerinde oy almasını bile istemiyorlar.
YUMRUĞUN FİTİLİ 3 YIL ÖNCE ATILMIŞ
CH P'de Tuncay Özkan'la Bülent Tezcan arasında yaşanan yumruklu kavganın perde arkasına TAK VİM ulaştı. Kavganın nedeninin, 3 yıl önceki İzmir kongresi olduğu ortaya çıktı. Ön seçimle İzmir'den milletvekili olan Özkan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Özkan'ın "İzmir'e aşkan olmak istiyorum" demesi üzerine atışmıştı. Kocaoğlu yandaşları Özkan'a saldırmaya çalışmış yumruklu kavga çıkmıştı. O kavganın üzerine Kocaoğlu, Tezcan 24 Haziran için Özkan'ı İzmir'den istemediklerini belitti. Bunun üzerine Tezcan , Özkan'ı İstanbul'a yazınca ikili yumruk yumruğa geldi. Özkan tekrar İzmir'den yazılınca ise İzmir örgütü parti yönetimine tepki gösterdi.
Zafer Şahin
KEMAL BEY'İN PASİFLİĞİ
Maalesef bizim genel başkanımızda liderlik vasfı yok. Zaten bu yüzden ipleri tamamen Tezcan'a bırakmış durumda. O da Kemal Bey'in pasifliğinden yararlanarak parti içi iktidar hırsı ve anlaşılmaz kiniyle CHP'yi bitirecek adımlar atıyor. Partiye yıllarını vermiş insanları sırf kendisine biat etmediği için liste dışında bıraktı. Partide resmen tek adamlık modeline geçildi. 24 Haziran'dan sonra CHP'de değişim kaçınılmaz.
KARISINI BANKAMATİK YAPTI
Tezcan sadece milletvekili grubunda değil CHP'li belediyeler üzerinde de kesin hakimiyet kurdu. Avukat eşi Süheyla Demir Tezcan'ı CHP'li Çankaya Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak yerleştirdi. Eşi devlet memurluğunu aldıktan sonra belediyenin önünden bile geçmedi. Bankamatik memur olarak maaşını tıkır tıkır alıyor.
NEDEN TOPUĞUNDAN VURULDU
Seçim bölgesi Aydın'da ve Kuşadası'nda iş takipçiliği yaptığına dair iddialar Ankara'ya kadar ulaştı. 2016 yılında Aydın'da neden topuğundan vurulduğuna dair kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapamadı.
GÖZÜ GENEL BAŞKANLIKTA
Tezcan'ın tek amacı CHP'nin başına geçmek. Şu anda delege, milletvekili grubu ve belediyeler üzerinde hatırı sayılır bir güce ulaştı. Görecekseniz ilk kurultayda aday olacak. Kemal Bey de yorulduğunu gerekçe göstererek Tezcan lehine çekilecek.
İNCE'Yİ BİTİRME PLANI
Muharrem İnce'yi tasfiye etmek için Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. 2014 yerel seçimlerinde Mustafa Sarıgül'ü İstanbul adayı yaparak nasıl tasfiye ettilerse İnce'ye de aynı tarifeyi uygulayacaklar. İlk adımı milletvekili listesinde ekibini çizerek attılar. İnce'nin kampanyasına en küçük bir destekte bulunmuyorlar. Bırakın Cumhurbaşkanı seçilmesini, yüzde 20'nin üzerinde oy almasını bile istemiyorlar.
YUMRUĞUN FİTİLİ 3 YIL ÖNCE ATILMIŞ
CH P'de Tuncay Özkan'la Bülent Tezcan arasında yaşanan yumruklu kavganın perde arkasına TAK VİM ulaştı. Kavganın nedeninin, 3 yıl önceki İzmir kongresi olduğu ortaya çıktı. Ön seçimle İzmir'den milletvekili olan Özkan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Özkan'ın "İzmir'e aşkan olmak istiyorum" demesi üzerine atışmıştı. Kocaoğlu yandaşları Özkan'a saldırmaya çalışmış yumruklu kavga çıkmıştı. O kavganın üzerine Kocaoğlu, Tezcan 24 Haziran için Özkan'ı İzmir'den istemediklerini belitti. Bunun üzerine Tezcan , Özkan'ı İstanbul'a yazınca ikili yumruk yumruğa geldi. Özkan tekrar İzmir'den yazılınca ise İzmir örgütü parti yönetimine tepki gösterdi.
Zafer Şahin
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