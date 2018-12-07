Başkan Erdoğan: Belediye bile verilmez

Başkan Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 14 ilin belediye başkan adayını açıklayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: "Bu zat ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alıyor. Buluştuğu milletvekillerinden biri ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan. Peki kimdir bu kişi? Bu kişi, PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Bu zat Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da siyasetini tamamen ülkemize ve milletimize husumet üzerine kurmuş durumdadır. CHP'nin mahalli idareler seçimleri için bölücü örgütün güdümündeki partiyle kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde milletimiz bu zata, partisine ve ittifak kurduğu partilere cevabını sandıkta bir kez daha verecektir."
14 İLİN ADAYI BELLİ OLDU
AĞRI Savcı Sayan
AKSARAY Evren Dinçer
BİLECİK Nihat Can
ERZİNCAN Cemalettin Başsoy
EDİRNE Koray Uymaz
IĞDIR Adil Aşırım
ISPARTA Şükrü Başdeğirmen
KARS Ensar Erdoğdu
KIRŞEHIR Yaşar Bahçeci
KÜTAHYA Ahmet Sami Kutlu
SİİRT Ali İlbaş
TUNCELİ Gökhan Arslan
ZONGULDAK Ömer Selim Alan
VAN Necdet Takva
14 İLİN ADAYI BELLİ OLDU
AĞRI Savcı Sayan
AKSARAY Evren Dinçer
BİLECİK Nihat Can
ERZİNCAN Cemalettin Başsoy
EDİRNE Koray Uymaz
IĞDIR Adil Aşırım
ISPARTA Şükrü Başdeğirmen
KARS Ensar Erdoğdu
KIRŞEHIR Yaşar Bahçeci
KÜTAHYA Ahmet Sami Kutlu
SİİRT Ali İlbaş
TUNCELİ Gökhan Arslan
ZONGULDAK Ömer Selim Alan
VAN Necdet Takva
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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