Başkan Erdoğan: Belediye bile verilmez

Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 14 ilin belediye başkan adayını açıklayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi:Buluştuğu milletvekillerinden biri ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan. Peki kimdir bu kişi? Bu kişi, PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Bu zat Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da siyasetini tamamen ülkemize ve milletimize husumet üzerine kurmuş durumdadır.AĞRI Savcı SayanBİLECİK Nihat CanEDİRNE Koray UymazISPARTA Şükrü BaşdeğirmenKIRŞEHIR Yaşar BahçeciSİİRT Ali İlbaşTUNCELİ Gökhan ArslanVAN Necdet Takva