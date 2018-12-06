CANLI! Başkan Erdoğan 14 ilin belediye başkan adayını açıklıyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Oldukça kapsamlı bir gündemle toplanan G20 Zirvesi'nde pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yaptık. Zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerimizi uluslararası medya ile paylaştık. Ardından Paraguay ve Venezuela'ya geçtik. Tıpkı Afrika gibi Latin Amerika bölgesi Türkiye'nin gelecekteki siyasi, ticari ve kültürel ortakları arasına girecektir.

"KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR"

Geleceğimizi inşa etmek için çalışırken ana muhalefetin başının da boş durmadığını gördük. Çok gayretli. Ama bu zat Almanya'ya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat bir takım kişilerle görüşmüş. Görüştüğü kişilere bakınca karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleriyle yakın ilgisi olan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya'nın federal meclisine çıkanlarla fotoğraf karesine girdiğini görüyoruz. Bunlardan biri de güya ülkemiz kökenli Alman milletvekili, bayan. Kimdir bu kişi; PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların tüm toplantılarının misafiri ve konuşmacısıdır. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin sicilleri de aynı. Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arasında yaptığı görüşmelerde ülkemiz aleyhine neler söylediğini az çok tahmin ediyoruz. Bunlar sana bir şey sağlamaz. Zaten bu yerel seçim, genel seçimlerde sana gelen belli.

"BİZ BU ZATI MUHATAP ALMAK İSTEMİYORUZ"

Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, tahriklerini ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Eskilerin dediği gibi, konuş konuş faydası yok. Biz bu zatı muhatap almak istemiyoruz. Ancak milletimizin bu gerçekleri bilmeye hakkı olduğu için çarpıklıkları ortaya koyuyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde milletimiz bu zata ve ittifak kurduklarına gerektiği cevabı verecektir.