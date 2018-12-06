AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bunların arasında Ağrı'da yer alıyor. Buna göre, AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan oldu. Peki, Savcı Sayan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Savcı Sayan hakkında merak edilenler...

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ağrı'da, ortaokulu Muş Malazgirt'te, Liseyi ise Ağrı Tutak'ta okumuştur.

Üniversite eğitimini İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi'nde tamamlayan Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yapmıştır. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği yaptı.

Savcı Sayan, 2015 yılında seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adaylığını, "Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti'den aday adayı oldum." sözleriyle duyurmuştur.