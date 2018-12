Kurtulmuş'tan Erdoğan- Bahçeli görüşmesiyle ilgili açıklama

A Haber'e katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ HAKKINDA

Bu cinayetin başlangıcından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı son derece şeffaf ve hassas bir şekilde inceledi. Bu iki kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Demek ki önemli bilgi ve bulgular var. Biz bu meselenin takipçisiyiz. Bizim için insani bir meseledir. İstanbul'da yaşanan bu olayda adı geçen isimler vardır. Aynı şekilde ABD'nin de gündeminde bu konu. Bugün alınmış bir kararın çok önemli hukuki bir adım olduğunu düşünüyorum. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Her iki partinin de genel başkan yardımcıları hangi adımlar atılabilir onun çalışmasını yaptılar. Çalışma sonrası elde edilecek kararlar da genel başkanlara iletilecektir. İki liderin görüşmesi her an olabilir. Dolayısıyla teknik çalışmaların hangi aşamaya geldiği belli olduktan sonra görüşme gerçekleşecektir. Cumhur İttifakında siyasi irade ve kararlılık vardır. Milletin gönlüne yerleşmiş olan bir ittifaktır. Teröre, FETÖ'ye ve ekonomik saldırılara karşı koyan bir ittifaktır. Her iki taraf da bu ittifakı önemsediğini söylemleriyle ortaya koyuyor. Bunu istemeyenler ve mani olmak isteyenler olabilir.