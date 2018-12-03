Muhalefette rozet krizi

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, CHP halen adaylarını belirleyemedi. Adaylarını AK Parti'nin çıkaracağı isimlere göre belirleyecek olan ana muhalefet, İyi Parti'nin (İP) desteğini alarak seçimlere girmek istediğini açıkladı. Buna karşın, İP ve CHP'nin ortak Ankara adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş iki parti arasında yeni bir krize neden oldu. MHP kökenli Yavaş, CHP'li olmadığını ve Ankara'nın "rozetsiz" yönetilmesi gerektiğini açıklarken, CHP'den bu çıkışa cevap geldi. Yavaş'ın ismini anmadan bu konuda açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Biz Ankara'dan mutlaka bir aday göstermek istiyoruz. Adayımız partimizin rozetini takmak zorunda" dedi. Bu açıklama İP ve CHP arasındaki yeni bir soruna yol açtı.
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