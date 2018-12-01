CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kağıttepe" hatasıyla tarihe geçtiği Kağıthane'de şimdi yeni bir skandal patladı. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 11 yıl önce açılışını yaptığı "Cumhuriyet Halk Evleri" için sözleşmede imzası olduğu halde yaklaşık 100 bin liralık kira ücretini ödememekle suçlandı. Borcu kabul etmeyen Tekin, "Seni mahkemeye veririm" diyen mal sahibi Mehmet Aydınoğlu'na (73) "Verirsen ver" diye çıkıştı. Aydınoğlu, Tekin'e dava açmaya hazırlandığını söyledi.
Kağıthane'deki halk evinin açılışını Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı.
ALİ OKTAY
Kağıthane'deki halk evinin açılışını Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı.
ALİ OKTAY
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