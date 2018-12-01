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'ye ‘Kağıttepe’den kira suçlaması!

‘Kağıttepe’den kira suçlaması!
CHP Genel Başkanı 'nun "Kağıttepe" hatasıyla tarihe geçtiği Kağıthane'de şimdi yeni bir skandal patladı. Dönemin İstanbul İl Başkanı , Kılıçdaroğlu'nun 11 yıl önce açılışını yaptığı "Cumhuriyet Halk Evleri" için sözleşmede imzası olduğu halde yaklaşık 100 bin liralık kira ücretini ödememekle suçlandı. Borcu kabul etmeyen Tekin, "Seni mahkemeye veririm" diyen mal sahibi Mehmet Aydınoğlu'na (73) "Verirsen ver" diye çıkıştı. Aydınoğlu, Tekin'e dava açmaya hazırlandığını söyledi.



Kağıthane'deki halk evinin açılışını Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı.

ALİ OKTAY

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