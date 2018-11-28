Bugünkü
Takvim

, Atatürk'ün benzerini grup toplantısında kürsüye çıkardı

'nin heykelleri herkesi sarstı. Atatürk'le alakası olmayan büstler partilileri çıldırttı. Bu yetmezmiş gibi Ata'nın benzeri, grup toplantısında kürsüye çıkarıldı.

'Feyk'el tıraş!
Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi, gündemi bıraktı. Yerel seçimler için adayları bile açıklamadı. Bunun yerine soğan animasyonu ile muhalefet yapmaya çalıştı.
Gazi'nin heykelleriyle seçmeni uyutmaya kalkıştı. Onu da başaramadı. Bu kez Ata'nın benzeri 'yı partiye çağırdı. İcraat bekleyenler yine düş kırıklığına uğradı.



Atatürk'e benzemeye çalışan Kaya'yı 'ye kimin ve neden çağırdığı anlaşılamadı. Kaya'ya gösterilen ilgi, sosyal medyada tepki topladı.



Göksal Kaya, sosyal medyadaki hesabından bu fotoğrafı paylaştı. CHP'de siyasete göz kırptı!



Tiyatrocu Göksal Kaya, CHP Grup Toplantısı'na gitti. Milletvekilleri, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP, Atatürk'ün benzerini grup toplantısında kürsüye çıkardı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar