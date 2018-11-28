Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi, gündemi bıraktı. Yerel seçimler için adayları bile açıklamadı. Bunun yerine soğan animasyonu ile muhalefet yapmaya çalıştı.
Gazi'nin heykelleriyle seçmeni uyutmaya kalkıştı. Onu da başaramadı. Bu kez Ata'nın benzeri Göksal Kaya'yı partiye çağırdı. İcraat bekleyenler yine düş kırıklığına uğradı.
Atatürk'e benzemeye çalışan Kaya'yı CHP'ye kimin ve neden çağırdığı anlaşılamadı. Kaya'ya gösterilen ilgi, sosyal medyada tepki topladı.
Göksal Kaya, sosyal medyadaki hesabından bu fotoğrafı paylaştı. CHP'de siyasete göz kırptı!
Tiyatrocu Göksal Kaya, CHP Grup Toplantısı'na gitti. Milletvekilleri, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Gazi'nin heykelleriyle seçmeni uyutmaya kalkıştı. Onu da başaramadı. Bu kez Ata'nın benzeri Göksal Kaya'yı partiye çağırdı. İcraat bekleyenler yine düş kırıklığına uğradı.
Atatürk'e benzemeye çalışan Kaya'yı CHP'ye kimin ve neden çağırdığı anlaşılamadı. Kaya'ya gösterilen ilgi, sosyal medyada tepki topladı.
Göksal Kaya, sosyal medyadaki hesabından bu fotoğrafı paylaştı. CHP'de siyasete göz kırptı!
Tiyatrocu Göksal Kaya, CHP Grup Toplantısı'na gitti. Milletvekilleri, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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