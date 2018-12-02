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  • 02.12.2018 22:48

Emine Erdoğan, Paraguay'da 'nın yaptığı yardımların teslim programına katıldı

'ın eşi Emine Erdoğan, 'nın Paraguay'a yaptığı ambulans ve yardımlarının teslim programına katıldı

Paraguaya TİKA yardımı | Emine Erdoğan da katıldı
Türkiye 'ın eşi Emine Erdoğan, Paraguay SağlıkBakanlığına ambulans ve yardımlarının teslim edildiği programa katıldı.




Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının () Paraguay Sağlık Bakanlığına yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslimi için başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda program düzenlendi.




Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretinde kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Lopez Moreira Bo katıldı.
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