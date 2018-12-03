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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 16:22

: davasında flaş gelişme!

Şule Çet davasında flaş gelişme!

Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi 'in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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