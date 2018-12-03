İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı. "CNC Torna Tezgahı Parçaları" olarak beyan edilen posta önce X-Ray taramasından sonra fiziki aramaya yönlendirildi. Yapılan aramada paketin içerisinde makine parçalarının arasında zulalanmış şekilde 24 adet silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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