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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 15:16

: 'da büyük operasyon! 48 adet suikast silahı ele geçirildi

'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 ayrı kargoda toplam 48 adet suikast silahı ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı. "CNC Torna Tezgahı Parçaları" olarak beyan edilen posta önce X-Ray taramasından sonra fiziki aramaya yönlendirildi. Yapılan aramada paketin içerisinde makine parçalarının arasında zulalanmış şekilde 24 adet silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.

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