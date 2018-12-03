Dolar 10 lira olacak hayalini kuran muhalefet kafasını kuma gömdü

Türkiye ekonomisindeki iyiye gidiş sürüyor. 2018 yılının başından itibaren Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik operasyon atılan adımlar sonucu başarıyla püskürtüldü. Özellikle Türkiye için kritik bir öneme sahip olan 2018 Haziran seçimlerinden sonra başlatılan saldırılar ile dolar ve euro bir anda fırlamış, enflasyon ve faiz oranları da buna paralel olarak yükselişe geçmişti. Rahip Brunson krizinin çözülmesi ve ABD ile ilişkilerin düzeltilmesinin yanı sıra hükümetin önemli adımları ile birlikte piyasalardaki rüzgar tersine döndürüldü.

9 ÖNEMLİ HAMLE

Erdoğan liderliğindeki hükümetin ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı kritik hamleler rüzgarın tersine dönmesinde etkili oldu. Akaryakıt zammının halka yansıtılmaması, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı, imar barışı, hal yasası, dövizle kiralamaya son verilmesi, çiftçiye hazine arazilerinin tahsis edilmesi, 100 günlük eylem planı, otomobil ve beyaz eşya sektörlerindeki ÖTV düzenlemesi ve sanayiye destek programı; ekonominin yeniden iyiye gitmesinde etkili oldu.

MUHALEFET KAFASINI KUMA GÖMDÜ

Seçim öncesi ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan muhalefet ise yaşanan bu gelişmelerin ardından kafasını kuma gömdü. Seçim öncesi "dolar 10 lira olacak" naraları atan başta CHP olmak üzere, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'li isimler yaşanan bu gelişmeler üzerine sessizliğe büründü. Hükümetin attığı kritik adımları taktir etmek yerine "Dolar ve enflasyon neden düşüyor?" diye araştırma yapmaya başlayan bu isimler yerel seçimler öncesi büyük bir hezeyan yaşıyor.

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