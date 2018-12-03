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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 12:56

Dolar 10 lira olacak hayalini kuran muhalefet kafasını kuma gömdü

Hükümetin attığı kritik adımlar meyvesini vermeye başladı. 'in açıkladığı 2018 Kasım ayı rakamlarındaki düşüş sonrası dolardaki düşüş eğilimi de sürerken, 10 lira olacak hayaliyle 7 liradan dolar alanlar ve kriz çığırtkanlığı yapan muhalefet ölüm sessizliğine gömüldü.

Ekonomi iyiye gidiyor muhalefet çıldırıyor

Türkiye sindeki iyiye gidiş sürüyor. 2018 yılının başından itibaren Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik operasyon atılan adımlar sonucu başarıyla püskürtüldü. Özellikle Türkiye için kritik bir öneme sahip olan 2018 Haziran seçimlerinden sonra başlatılan saldırılar ile dolar ve euro bir anda fırlamış, ve faiz oranları da buna paralel olarak yükselişe geçmişti. Rahip Brunson krizinin çözülmesi ve ABD ile ilişkilerin düzeltilmesinin yanı sıra hükümetin önemli adımları ile birlikte piyasalardaki rüzgar tersine döndürüldü.

9 ÖNEMLİ HAMLE
Erdoğan liderliğindeki hükümetin ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı kritik hamleler rüzgarın tersine dönmesinde etkili oldu. Akaryakıt zammının halka yansıtılmaması, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı, imar barışı, hal yasası, dövizle kiralamaya son verilmesi, çiftçiye hazine arazilerinin tahsis edilmesi, 100 günlük eylem planı, otomobil ve beyaz eşya sektörlerindeki ÖTV düzenlemesi ve sanayiye destek programı; ekonominin yeniden iyiye gitmesinde etkili oldu.

MUHALEFET KAFASINI KUMA GÖMDÜ
Seçim öncesi ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan muhalefet ise yaşanan bu gelişmelerin ardından kafasını kuma gömdü. Seçim öncesi "dolar 10 lira olacak" naraları atan başta olmak üzere, , ve 'li isimler yaşanan bu gelişmeler üzerine sessizliğe büründü. Hükümetin attığı kritik adımları taktir etmek yerine "Dolar ve enflasyon neden düşüyor?" diye araştırma yapmaya başlayan bu isimler yerel seçimler öncesi büyük bir hezeyan yaşıyor.

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