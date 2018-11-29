Cumhuriyet dolar neden yükselmiyor haberi yapıyor!

Türkiye'ye yapılan ekonomik operasyonlara ses çıkarmayan ve hatta bu emperyal ambargoyu alkışlayanlar doların çakılmasını kendilerine dert ettiler.
7 LİRADAN DOLAR ALIP 10 LİRA OLMASINI MI BEKLEDİLER
Başta Cumhuriyet gazetesi ve Duvar internet sitesi doların neden düştüğünü ve neden çıkmadığına dair haberler yapmaya ve köşe yazmaya başladı. ABD'nin ve bazı para spekülatörlerinin ekonomik operasyonuna sevinenler şimdiyse 7 liradan dolar alıp 10 lira olmasını bekleyenlerin hezeyanında boğuluyorlar.
BUNUN ADI İHANET
Türkiye aleyhindeki tüm olaylarda borazanlık yapanların Türkiye ekonomisinin iyiye gitmesini hazmedememesi dikkatlerden kaçmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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