Cemal Kaşıkçı'nın cesedini aradılar! Bu köpekten Türkiye’de sadece 5 tane var

Emniyetin 10 farklı branşta yetiştirdiği hassas burunlu dedektör köpekler, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor.
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Emniyetin 10 farklı branşta yetiştirdiği hassas burunlu dedektör köpekler, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor.
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