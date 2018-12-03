Cemal Kaşıkçı'nın cesedini aradılar! Bu köpekten Türkiye’de sadece 5 tane var Emniyetin hassas burunları olan ve 10 farklı branşta polislere yardım eden köpekler arasında kadavra arama köpekleri de yer alıyor. Türkiye 5 tane bulunan bu köpeklerden biri olan Melone, Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yı arama çalışmalarına katıldı.

Emniyetin 10 farklı branşta yetiştirdiği hassas burunlu dedektör köpekler, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor. HABERİN DEVAMI

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