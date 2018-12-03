Emekli, memur ve işçilerin yeni yıl zam oranlarını da yakından ilgilendiren Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre 2018'in başından bu yana ilk kez düşüş yaşandı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,44, ÜFE ise yüzde 2,53 oranında azaldı. Daha önce yıllık enflasyon oranı TÜFE'de yüzde 25,24 olarak açıklanırken; bu rakam kasım ayı ile birlikte yüzde 21,62'ye geriledi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,44 düştü

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,63 artış gerçekleşti.





Aylık en yüksek artış %2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6,46 ile ulaştırma oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.





Yıllık en fazla artış %32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış %0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.