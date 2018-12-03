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Başkan Erdoğan: Vatanseverlik gibi bir derdi yok

Başkan Erdoğan, 'nun 'daki skandal ziyaretine dikkat çekti. Terör sevici vekil ile poz vermesine tepki gösterdi...

Vatanseverlik gibi bir derdi yok
Çok açık konuşuyorum 'nun vatanseverlik diye bir derdi yok. Bu vatanın düşmanı ile kim yanyana, kol kola ise ben ona olumlu nazarla bakamam.
O Kadının, terör örgütünün paçavraları ile resim leri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin? Orada Türkiye'yi şikayet ediyor. 'lilere bunları anlatmak lazım.



Türk düşmanı Sevim Dağdelen, Alman parlamentosunda terör örgütü YPG-PYD'nin paçavralarını kürsüden sallamasıyla tanınıyor.

Erdoğan, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından dün Paraguay'a geçti. Bugün de seyahatinin son durağı olan 'ya gidecek.

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