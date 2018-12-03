Başkan Erdoğan: Vatanseverlik gibi bir derdi yok

Çok açık konuşuyorum Kılıçdaroğlu'nun vatanseverlik diye bir derdi yok. Bu vatanın düşmanı ile kim yanyana, kol kola ise ben ona olumlu nazarla bakamam.
O Kadının, terör örgütünün paçavraları ile resim leri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin? Orada Türkiye'yi şikayet ediyor. CHP'lilere bunları anlatmak lazım.
Türk düşmanı Sevim Dağdelen, Alman parlamentosunda terör örgütü YPG-PYD'nin paçavralarını kürsüden sallamasıyla tanınıyor.
Erdoğan, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından dün Paraguay'a geçti. Bugün de Latin Amerika seyahatinin son durağı olan Venezuela'ya gidecek.
O Kadının, terör örgütünün paçavraları ile resim leri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin? Orada Türkiye'yi şikayet ediyor. CHP'lilere bunları anlatmak lazım.
Türk düşmanı Sevim Dağdelen, Alman parlamentosunda terör örgütü YPG-PYD'nin paçavralarını kürsüden sallamasıyla tanınıyor.
Erdoğan, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından dün Paraguay'a geçti. Bugün de Latin Amerika seyahatinin son durağı olan Venezuela'ya gidecek.
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