Almanya’da terör buluşması

Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'ya gitti. Türkiye'yi şikayet etti. PKK'ya selam vermeyi de es geçmedi. Almanya'da her fırsatta açıkça terör örgütü PKK'yı destekleyen Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer adındaki şahıslarla Berlin'de buluşup güle oynaya poz veren CHP Genel Başkanı'nın bu hareketi bir kez daha kendi seçmeninden büyük tepki topladı.
Her fırsatta terör örgütü YPG propagandası yapan Sevim Dağdelen de Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Her fırsatta terör örgütü YPG propagandası yapan Sevim Dağdelen de Kılıçdaroğlu ile görüştü.
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