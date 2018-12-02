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’da terör buluşması

Almanya’da terör buluşması
Kemal , 'ya gitti. 'yi şikayet etti. 'ya selam vermeyi de es geçmedi. Almanya'da her fırsatta açıkça terör örgütü PKK'yı destekleyen ve Evrim Sommer adındaki şahıslarla 'de buluşup güle oynaya poz veren Genel Başkanı'nın bu hareketi bir kez daha kendi seçmeninden büyük tepki topladı.




Her fırsatta terör örgütü YPG propagandası yapan Sevim Dağdelen de Kılıçdaroğlu ile görüştü.

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