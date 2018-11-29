Marmara Bölgesi güne depremle uyandı. Sabah saat 05.36 sularında merkez üssü Yalova Çınarcık olan bir deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 14 kilometre altında oluştuğu belirlenirken; deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ gibi illerden de hissedildi.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara'da paniğe neden olan depremle ilgili konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Ancak önemli olan depreme hazır olmak. Deprem herhangi bir zamanda olabilir" dedi. Dün deprem uyarısı yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 'Depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işareti" diye konuştu.

ÜST ÜSTE DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ilk olarak 4,3 olarak ölçtüğü depremin şiddetini 4 olarak revize etti. Öte yandan büyüklüğü 1,5 ile 2,9 arasında ölçülen 7 artçı deprem daha meydana geldi.

YALOVA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.



Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı.



JAPON DEPREM UZMANI UYARMIŞTI

Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, 'Geleceği İnşa Edenler' sloganı ile düzenlenen 'Deprem Afetine Hazır Mıyız' konulu konferansına katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini söylemişti.

SON DEPREMLER

06:13:09 40.6023 28.9783 5.2 -.- 2.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

06:00:35 40.6077 28.9510 10.5 -.- 2.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

05:56:27 40.6040 28.9495 8.0 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

05:56:13 35.8638 28.3925 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

05:53:34 40.6212 28.9573 8.7 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

05:44:52 40.6185 28.9538 11.0 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

05:41:43 40.5658 28.9958 2.0 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK(YALOVA)

05:36:34 40.5912 28.9770 6.9 -.- 4.3 4.0 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

YALOVA ÇINARCIK NEREDE?