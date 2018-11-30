Şişli'de 17 katlı binanın beşinci katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Leylak Sokak'taki 17 katlı binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binanın üst katlarında mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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