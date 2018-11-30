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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 08:39

: 'de bulunan bir iş merkezinde paniği

'de bulunan 17 katlı bir iş merkezinin 5'inci katında çıktı. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, iş merkezinin içinde insanlar bulunduğu öğrenildi.

'de 17 katlı binanın beşinci katında çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Leylak Sokak'taki 17 katlı binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binanın üst katlarında mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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