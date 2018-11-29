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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 05:13

'ye altın kaçıran şebeke çökertildi

polisi ’ye altın kaçıran bir şebekeyi çökerttiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 63 kişinin gözaltına alındığı 22 kişinin de hala aranmaya devam edildiği kaydedildi.

Her gün tam yarım milyon euro...

'da polisin 'ye altın kaçıran bir şebekeyi çökerttiği öğrenildi. Polisin soruşturma raporunda, altınlar gizli bir imalathanede eritilerek külçeler halinde 'da bulunan bazı döviz satan ofislerle temasa geçilip piyasaya sürüldüğü kaydedildi.

HER GÜN YARIM MİLYON EURO
Raporda şebekenin her gün ortalama 500 bin değerindeki altını Atina ve Selanik'ten İstanbul seferleri düzenleyen yolcu otobüsleri ile Türkiye'ye kaçırdığı belirtildi.

Operasyon kapsamında 63 kişinin gözaltına alındığı 22 kişinin de hala aranmaya devam edildiği kaydedildi. Öte yandan haberlerde şebekenin Türkiye'de kimlerle iletişime geçtiğine dair bilgi verilmedi.

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