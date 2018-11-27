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  • 27.11.2018 20:12

Japon uzmanından için korkutan uyarı

Elazığ İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, 'Geleceği İnşa Edenler' sloganı ile düzenlenen ' Afetine Hazır Mıyız' konulu konferansına katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini söyledi.

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen konferansa, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı. Moriwaki, Türkiye'nin deprem konusunda Japonya kadar eğitimli olmadığını belirterek, "Türkiye'ye ilk 1990 yılında geldim. 28 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türk- Japon kültürü birbirine çok benziyor.

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