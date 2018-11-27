Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen konferansa, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı. Moriwaki, Türkiye'nin deprem konusunda Japonya kadar eğitimli olmadığını belirterek, "Türkiye'ye ilk 1990 yılında geldim. 28 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türk- Japon kültürü birbirine çok benziyor.