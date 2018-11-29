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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 12:33

Başkan Erdoğan talimat vermişti! ' X' tabelası asıldı

Amerika Birleşik Devletlerinin ()  Büyükelçiliği'nin yeni binasının önündeki caddenin " X" olarak değiştirilen  ismine ait tabela asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan kararla Çankaya'nın Çukurambar semtinde bulunan ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirildi.

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