Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan kararla Çankaya'nın Çukurambar semtinde bulunan ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirildi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan kararla Çankaya'nın Çukurambar semtinde bulunan ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirildi.
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