Yıllar önce kaçırılan Zeugma Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp parçaları dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Antik kentten yıllar önce kaçırılan parçalar Zeugma Çingene Kızı Mozaiği'nin Türkiye'ye ait olduğunun ispatlanmasının ardından Türkiye'ye iade edildi. Peki Zeugma Çingene Kızı Mozaiği hangi ilimizdedir?





ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ TARİHÇESİ

"Çingene Kızı" mozaiği; Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusunda bulunan Zeugma antik kentinde,1998 - 1999 Kış döneminde Belkıs Harabelerinin kurtarılması sırasında bir villanın 300m2'lik tabanının parçası olarak, üzerindeki sütunun kaldırılmasıyla bulunmuştur. Akratos, Mevsim tanrıçası ve Satir adlı eserlerle birlikte kurtarılan Çingene Kızı mozaiği, antik kent ile birlikte Gaziantep'in de simgesi halini almıştır. Çingene Kızı mozaiğine konu olan kişinin cinsiyeti bir tartışma konusu olmakla beraber; figürün Yer Tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak mozaiğe saç örgülerinden dolayı halk arasında "Çingene Kızı" denilmektedir. Bir süre Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen mozaik, 9 Eylül 2011 tarihinden itibaren Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmektedir.

ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ GAZİANTEPE ULAŞTI



ABD'den dün Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'e ulaştı.