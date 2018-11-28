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  • 28.11.2018 16:08

Gezi’ye para aktaran Alman vakfı ile görüşecek

Gezi kalkışmasının finansörü olduğu gerekçesi ile tutuklanan ’nın paraların nereden geldiğini itiraf etmesinin ardından lideri ’nun ziyareti dikkat çekti. Kavala mahkemede paraların Açık Toplum Vakfı ve Alman Frederick Ebert Vakfı'nın temsilcisinden aktarıldığını söylemişti. Kılıçdaroğlu, bu vakıf ile görüşerek bir konferansta konuşma yapacak.

Gezi’ye para aktaran Alman vakfı ile görüşecek

Gezi ayaklanmasının finansörü olarak tutuklanan , geçtiğimiz hafta mahkemede verdiği ifadesinde kalkışma operasyonlarında kullanılan paranın nereden geldiğini itiraf etmişti. Kavala, ayaklanma sırasında kullanılan paraların başkanı olduğu Açık Toplum Vakfı üzerinden fonlarından ve Alman Frederick Ebert Vakfı'nın temsilcisinden aktarıldığını söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından Açık Tolum Vakfı da 'deki tüm faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Yeni Şafak'ın haberine göre tüm bu gelişmeler yaşanırken Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'in yaptığı yazılı açıklamada, Kemal 'nun 28-29 Kasım tarihlerinde 'yı ziyaret edeceği belirtildi.

GEZİ'NİN FİNANSÖRÜ KURULUŞLA GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaret kapsamında önce 'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ile görüşeceği açıklandı. Ardından ziyaretin önemli bir ayağını ise Kılıçdaroğlu'nun konuşma da yapacağı belirtilen Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenecek konferansın oluşturduğu ifade edildi. Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun bu konferansta Türkiye'de son zamanlarda kaydedilen iç siyasi gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacağını işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun Kavala'nın itirafın ardına denk gelen bu programı kamuoyunda dikkatleri üzerine çekti.

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