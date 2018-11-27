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  • Son Güncelleme: 27.11.2018 17:45

Son dakika: '' mozaiği 'ye getirildi

Çingene Kızı Türkiyeye getirildi

Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan '' mozaiğinin kayıp parçaları, yıllar sonra ABD'nin Şikago kentinden İstanbul'a getirildi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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