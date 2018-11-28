Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Poroşenko ve Putin ile Karadeniz'deki gerginlikle ilgili olarak görüştüğü öğrenildi.

Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladı.

