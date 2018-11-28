Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.11.2018 13:30
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 13:53

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik telefon görüşmesi

Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki gerginlikle ilgiili peş peşe kritik telefon görüşmeleri yaptı. Putin ve Poroşenko ile görüşen Erdoğan, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladı.

Başkan Erdoğandan peş peşe kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Poroşenko ve Putin ile Karadeniz'deki gerginlikle ilgili olarak görüştüğü öğrenildi.

Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik telefon görüşmesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar