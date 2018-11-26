Rusya - Ukrayna arasında korkutan gerilim! Savaş çanları çalıyor

Karadeniz'de başlayan Rusya - Ukrayna gerginliği sonrası, Ukrayna'nın bir savaş gemisine Ruslar tarafından ateş açıldı. Yaşanan olay sonrası Ukraynalı yetkililer açıklamalarda bulunurken "Savaş durumu ilan edilmesi için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin toplanması önerildi." denildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 08:08:26 Güncelleme: 08:32:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





