Rusya - Ukrayna arasında korkutan gerilim! Savaş çanları çalıyor
Karadeniz'de başlayan Rusya - Ukrayna gerginliği sonrası, Ukrayna'nın bir savaş gemisine Ruslar tarafından ateş açıldı. Yaşanan olay sonrası Ukraynalı yetkililer açıklamalarda bulunurken "Savaş durumu ilan edilmesi için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin toplanması önerildi." denildi.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 08:08:26
Güncelleme: 08:32:40
Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana gerilim yaşayan Moskova ve Kiev yönetimleri, bugün resmen savaşın eşiğine geldi.
Ukrayna, Rusya'nın bir savaş gemisine Kerç Boğazı'nda ateş açtığını duyurdu. Ukrayna donanması, isabet alan geminin güç kaybettiğini ve bir mürettebatın yaralandığını da aktardı.
Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'ndaki olaylar bu sabah başladı. Kerç Boğazı'na doğru ilerleyen Ukrayna savaş gemileri Rus donanması tarafından zorla durduruldu. Bir Rus gemisinin Ukrayna destroyerine çarptığı kayıtlara yansıdı.
Rusya öğle saatlerinde Kırım Yarımadası'nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.
KERÇ BOĞAZI SORUNU
Rusya, 16 Mart 2014'te Kırım'ı topraklarına kattı. Ardından 16 Mart 2014'te yapılan ve yaklaşık 250 bin Müslüman Kırım Tatarı'nın boykot ettiği referandum sonucuna dayanarak Rusya tarafından ilhak edilmişti.