Rusya - Ukrayna arasında korkutan gerilim! Savaş çanları çalıyor

Karadeniz'de başlayan Rusya - Ukrayna gerginliği sonrası, Ukrayna'nın bir savaş gemisine Ruslar tarafından ateş açıldı. Yaşanan olay sonrası Ukraynalı yetkililer açıklamalarda bulunurken "Savaş durumu ilan edilmesi için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin toplanması önerildi." denildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 08:08:26 Güncelleme: 08:32:40
Rusya - Ukrayna arasında korkutan gerilim! Savaş çanları çalıyor

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana gerilim yaşayan Moskova ve Kiev yönetimleri, bugün resmen savaşın eşiğine geldi.

Rusya - Ukrayna arasında korkutan gerilim! Savaş çanları çalıyor

Ukrayna, Rusya'nın bir savaş gemisine Kerç Boğazı'nda ateş açtığını duyurdu. Ukrayna donanması, isabet alan geminin güç kaybettiğini ve bir mürettebatın yaralandığını da aktardı.

Rusya - Ukrayna arasında korkutan gerilim! Savaş çanları çalıyor

Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'ndaki olaylar bu sabah başladı. Kerç Boğazı'na doğru ilerleyen Ukrayna savaş gemileri Rus donanması tarafından zorla durduruldu. Bir Rus gemisinin Ukrayna destroyerine çarptığı kayıtlara yansıdı.

Rusya - Ukrayna arasında korkutan gerilim! Savaş çanları çalıyor

Rusya öğle saatlerinde Kırım Yarımadası'nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.

Rusya - Ukrayna arasında korkutan gerilim! Savaş çanları çalıyor

KERÇ BOĞAZI SORUNU
Rusya, 16 Mart 2014'te Kırım'ı topraklarına kattı. Ardından 16 Mart 2014'te yapılan ve yaklaşık 250 bin Müslüman Kırım Tatarı'nın boykot ettiği referandum sonucuna dayanarak Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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