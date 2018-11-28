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  • 28.11.2018 16:27
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 16:40

Karamollaoğlu, 'nun ardından Millet ittifakını dağıttı

Saadet Partili lideri Karamollaoğlu dün görüştükleri 'nun ardından yaptığı açıklama ile yerel de kesinlikle ittifak görüşmesi yapılmadığını belirterek "Genel seçimlerdeki ittifak, adeta zorlama yapılmış bir ittifaktı. Yüzde 10 barajı vardı, o barajı geçebilmek için yapılmıştı" dedi.

İttifak paramparça

Genel Başkanı , lideri Kemal ile görüşmesine ilişkin olarak, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi.

İTTİFAK BAŞLAMADAN BİTTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." dedi. Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine değindi.

"Ben çok açıkça söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." diyen Karamollaoğlu, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi.

GENEL SEÇİMLERDEKİ İTTİFAK ZORAKİ İTTİFAKTI

Görüşmede ittifak konusunun gündeme gelmediğine işaret eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Kanaatimizi de çok açık ve net olarak söyledik ki mahalli ler genel merkezler tarafından yapılacak ittifakların oluşturulacağı seçimler değildir. Biz daha önceden de ifade etmiştik, genel seçimlerdeki ittifak, adeta anayasanın bir zorlaması neticesinde yapılmış bir ittifaktı. Yüzde 10 barajı vardı, o barajı geçebilmek, alınan oyların daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmek için böyle bir teşebbüste bulunulmuş ve adım atılmıştı."

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