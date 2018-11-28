Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 3 aktif 15 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanı 1 i aktif 4 kişi ile yapılan araştırmalar sonunda gerçek bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen çeşitli kurumlarda çalışan 8 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde 28 Aralık tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.
Yapılan operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
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