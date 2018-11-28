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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 11:24

'da bakanlık çalışanlarına operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, /PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankarada bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapılan operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan kullanıcısı olduğu tespit edilen ve çalışanı 3 aktif 15 kişi, ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanı 1 i aktif 4 kişi ile yapılan araştırmalar sonunda gerçek bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen çeşitli kurumlarda çalışan 8 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde 28 Aralık tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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