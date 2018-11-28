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  • 28.11.2018 09:29

Son dakika: İstanbul merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 19 ilde aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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