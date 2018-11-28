Son dakika: İstanbul merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 19 ilde aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 19 ilde aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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