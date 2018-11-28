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  • 28.11.2018 10:55
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 11:13

'nin kurucu üyesi klavye komandosu siyasi hayatını sonlandırdı

'nin kurucularından olan emekli Kurmay Albay , siyasi hayatını noktaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla kararını açıklayan Türkşen, İyi Parti'nin yakın gelecekte iktidar olmasının da mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

İyi Partide bir şok daha! O isim siyaseti bıraktı

'nin kurucu üyeleri arasında bulunan eski SAT komandosu emekli Kurmay Albay , siyasi hayatını sonlandırdığını açıkladı. Kardak Kayalıkları olayı ile adını duyuran Ali Türkşen, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak kararını duyurdu.

NE BUGÜN NE YARIN İKTİDAR OLAMAYIZ!
Yayınladığı mesajda iş yoğunluğunu bahane olarak gösteren Ali Türkşen'in açıklamalarının satır aralarında partisine muhalefete sert eleştirileri dikkat çekti. İktidarı değiştirmeye güçlerinin yetmediğinin altını çizden Türkşen, yakın gelecekte de bunun mümkün olmayacağını belirtti. Türkşen yaptığı açıklamada "Büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum." satırlarına yer verdi.

İŞTE ALİ TÜRKŞEN'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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