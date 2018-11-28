İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında bulunan eski SAT komandosu emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, siyasi hayatını sonlandırdığını açıkladı. Kardak Kayalıkları olayı ile adını duyuran Ali Türkşen, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak kararını duyurdu.

NE BUGÜN NE YARIN İKTİDAR OLAMAYIZ!

Yayınladığı mesajda iş yoğunluğunu bahane olarak gösteren Ali Türkşen'in açıklamalarının satır aralarında partisine muhalefete sert eleştirileri dikkat çekti. İktidarı değiştirmeye güçlerinin yetmediğinin altını çizden Türkşen, yakın gelecekte de bunun mümkün olmayacağını belirtti. Türkşen yaptığı açıklamada "Büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum." satırlarına yer verdi.

İŞTE ALİ TÜRKŞEN'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI



