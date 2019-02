Sancaktepe'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait UH-1 tipi askeri helikopter sokak arasına düştü. Eğitim uçuşu için Samandıra'dan kalkan helikopterde bulunan 2'si subay, 2'si astsubay 4 asker şehit oldu, bir uzman çavuş da ağır yaralandı. Helikopterin, boş alana düşmesi olası daha büyük bir faciayı önledi.Sarıgazi Muhtarı Göker Göktaş "Askerlerimiz kendi canlarını feda ettiler. Çünkü düştüğü yer evlerin arasında boş bir arsa." diye konuştu. Olay görüntülerine göre helikopter düşmeye başladıktan sonra hava defalarca döndü. Pilot son bir manevrayla binalara çarpmayı önledi. Ancak apartmanlar hizasına gelen helikopterin pervanesi bir binaya temas edince kaza yaşandı.Genç pilot, geçen yıl temmuz ayında, dillere destan bir düğünde Şebnem Gerez Yurtsever ile evlendi. Şehit pilottan geriye, eşiyle birlikte dünyanın farklı şehirlerinde çekindikleri birbirinden güzel fotoğraflar kaldı.Kara Kuvvetleri'nde eğitimci olan Albay Şaylan'ın doktor eşi Alev Ayhan, haberi alır almaz cenazenin bulunduğu hastaneye koştu. Şehidin eşini, Bakan Hulusi Akar ve meslektaşları teselli etti.3 çocuk babası 44 yaşındaki şehit uzman çavuş, 40 gün önce hayata gözlerini açan kız bebeğinin mutluluğunu yaşıyordu. Cenazesi, Bitlis'e gönderildi.Üstçavuş Emre Vahit Bekle de düşen helikopterde can verdi.Kapasite: 16 tam teçhizatlı askeri veya 1.760 kg yükMenzil: 507 kmÜretim yılı: 1958Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'na katıldı. Burada her türlü bağımlılık ile mücadele mesajı veren Erdoğan, Sancaktepe'deki kaza için "Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimizi her türlü kazadan, afetten, beladan korusun" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan ayrıca dün Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.