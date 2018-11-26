Edinilen bilgilere göre Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahaller arasında düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazada yaralanan bir asker hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem kazayla ilgili şunları söyledi:
Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var.
İstanbul Sancaktepe, Sarıgazi'de gerçekleşen kazada 4 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.
4 ASKER ŞEHİT OLDU 1 ASKER YARALI
İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" ifadelerini kullandı.
BAKAN AKAR OLAY YERİNDE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulunuyor.
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