Edinilen bilgilere göre Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahaller arasında düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazada yaralanan bir asker hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem kazayla ilgili şunları söyledi:



Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var.



4 ASKER ŞEHİT OLDU 1 ASKER YARALI

İstanbul Sancaktepe, Sarıgazi'de gerçekleşen kazada 4 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.

İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulunuyor.