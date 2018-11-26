Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.11.2018 11:22
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 12:33

: 'de askeri helikopter düştü! İşte kazadan ilk görüntüler...

'de askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada 4 asker şehit oldu 1 asker şehit oldu. İşte kazadan ilk görüntüler...

Edinilen bilgilere göre Skorsky tipi askeri helikopter, 'de mahaller arasında düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazada yaralanan bir asker hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem kazayla ilgili şunları söyledi:

Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var.


4 ASKER ŞEHİT OLDU 1 ASKER YARALI

Sancaktepe, Sarıgazi'de gerçekleşen kazada 4 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.

İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" ifadelerini kullandı.




BAKAN AKAR OLAY YERİNDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulunuyor.

.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte kazadan ilk görüntüler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar